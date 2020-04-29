***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.04.2020 10:28
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 29/04/2020 tarih ve 2622 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841000
BIST
10:15101.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 367,40
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.910
10:156,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:157,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:15384,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|20.782.659
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.519.134
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|960.185
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|11.723.730
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|PGSUS
|50,00
|7.293.955
|% -4,76
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|GARAN
|8,38
|70.406.461
|% 0,84
|
|THYAO
|10,59
|61.741.059
|% -0,56
|
|MPARK
|17,22
|56.303.581
|% 5,64
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|ADESE
|1,53
|37.794.301
|% 9,29
|
|ODAS
|1,78
|44.434.169
|% 2,89
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,10
|20.779.660
|% 3,77
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6885
|8,7320
|% 0,40
|
|Frank
|7,1595
|7,2026
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,34
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.526
|2.580
|3,20
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,50
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,44
|23,44
|0,70
|