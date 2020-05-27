***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.05.2020 17:22
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.05.2021
Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.05.2020 tarih ve 32/650 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846948
BIST
17:52105.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.018,03
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:526,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:527,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:52370,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,69
|Açılış
|: 370,28
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.398
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.863.736
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.900.493
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|ASELS
|30,06
|977.971.495
|% 2,66
|
|PGSUS
|59,10
|898.852.442
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,75
|851.476.404
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,43
|352.517.955
|% 5,15
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|532.714.503
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|345.984.027
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2645
|8,3059
|% 0,24
|
|Frank
|6,9680
|7,0100
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,69
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.433
|2,70
|
|Tam
|2.474
|2.497
|3,00
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|1,30
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,76
|34,76
|-1,41
|