***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.09.2020 14:37
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18/09/2020 tarih ve 2713 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 450.000.000 TL (dörtyüzellimilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875640
BIST
15:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:557,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:558,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:55474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,97
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:55
|AYCES
|77,55
|6.854.097
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|24.971.328
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.438.752
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.174.182
|% 3,18
|
|PETKM
|4,38
|703.444.460
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,61
|540.127.981
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|418.678.311
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|376.123.259
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.174.182
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,61
|540.127.981
|% 7,85
|
|PETKM
|4,38
|703.444.460
|% 0,23
|
|DGKLB
|2,62
|418.678.311
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|376.123.259
|% 7,03
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5664
|7,5702
|% 0,31
|
|Euro
|8,9629
|8,9726
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7907
|9,8398
|% 0,31
|
|Frank
|8,2890
|8,3390
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0127
|2,0228
|% 0,35
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,40
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|19,03
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,21
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,37
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MMCAS, TKURU, MEGAP, BMELK, SELGD, BEYAZ, POLTK, OSMEN, YBTAS
-
16:05
SELGD, VANGD, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
ETILR, KERVN, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05PRKAB
Yüzde 5.53 oranında artışla 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 928, 333 adet işlem