***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 15:22
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1247 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882169
BIST
16:391.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:397,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:399,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:39487,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TKURU
|357,50
|42.395.216
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.786.502
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|978.853.704
|% 1,04
|
|PETKM
|4,74
|857.855.844
|% 0,85
|
|GARAN
|7,13
|635.228.196
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,83
|589.006.620
|% 5,78
|
|KERVT
|7,69
|521.288.391
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,83
|589.006.620
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|501.404.542
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|505.031.172
|% 8,81
|
|TSKB
|1,28
|327.247.702
|% 8,47
|
|EKGYO
|1,94
|370.780.446
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9485
|% 0,20
|
|Euro
|9,3234
|9,3306
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2256
|10,2768
|% 0,08
|
|Frank
|8,6653
|8,7175
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1119
|2,1224
|% 0,04
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,86
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:50IHLGM
Yüzde 8.81 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 217, 317 adet işlem
-
16:49ATLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 585, 904 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 68 artarak (% 0.81 ) 1, 081
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, ROYAL, DIRIT, ATSYH, ULAS, TKURU, FORMT, MERIT, MARTI, TSGYO