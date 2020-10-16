***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarT.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1247 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru_Formu.pdfEK: 2 Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882169BIST