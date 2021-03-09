***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.03.2021 16:30
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 485.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 09/03/2021 tarih ve 2847 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 485.000.000 TL (dörtyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916510
BIST
17:011.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:017,6382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1142
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:019,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1060
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:01420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,53
|Açılış
|: 421,18
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TRILC
|13,31
|157.950
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.740.307
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.348.952
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.554.324
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,39
|367.010.369
|% -8,73
|
|GARAN
|9,00
|1.936.597.641
|% 0,00
|
|THYAO
|14,94
|1.562.919.493
|% 1,98
|
|PETKM
|6,23
|1.260.412.579
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|907.276.299
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|836.225.370
|% 1,10
|
|GARAN
|9,00
|1.936.597.641
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.260.412.579
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|433.362.744
|% 0,84
|
|SISE
|7,64
|907.276.299
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|836.225.370
|% 1,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6315
|7,6382
|% -1,47
|
|Euro
|9,0800
|9,0900
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,5716
|10,6247
|% -0,86
|
|Frank
|8,1609
|8,2100
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% -1,34
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,96
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.855
|20,77
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|10,05
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,12
|
Seans Raporu
17:01
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17:10IZFAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 639 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, DOHOL
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 41 artarak (% 1.22 ) 1, 357
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, EMKEL, TRILC, SANEL, SNGYO, VKFYO, FADE, VAKKO, SRVGY
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, KSTUR, YAYLA, ISGSY