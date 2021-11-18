***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2021 12:37
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 17/11/2021 tarih ve 3006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978455
BIST
13:111.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:1110,5533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0794
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,5465
13:1111,9761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0675
|Açılış
|: 12,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,9508
13:11636,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,31
|Açılış
|: 636,40
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,36
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TETMT
|190,50
|7.338.256
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.338.921
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|26.058.774
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,66
|152.207.305
|% 9,73
|
|BTCIM
|14,07
|12.594.780
|% 5,87
|
|GMTAS
|2,35
|7.037.996
|% -9,96
|
|ISBIR
|45,30
|672.700
|% -8,45
|
|BASGZ
|16,04
|391.013.196
|% -6,91
|
|ELITE
|17,32
|40.440.944
|% -6,28
|
|SEYKM
|17,62
|15.836.313
|% -6,13
|
|YKBNK
|3,49
|984.302.392
|% 3,56
|
|PETKM
|7,74
|947.754.266
|% 0,39
|
|GARAN
|11,92
|825.567.709
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,93
|509.540.886
|% 2,85
|
|THYAO
|17,94
|433.766.387
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,49
|984.302.392
|% 3,56
|
|PETKM
|7,74
|947.754.266
|% 0,39
|
|ADESE
|1,06
|127.306.343
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,17
|212.838.676
|% -0,46
|
|TSKB
|1,57
|111.485.438
|% -0,63
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5438
|10,5533
|% -0,75
|
|Euro
|11,9574
|11,9761
|% -0,56
|
|Sterlin
|14,3343
|14,4062
|% 0,29
|
|Frank
|11,4488
|11,5178
|% 0,39
|
|Riyal
|2,8323
|2,8465
|% 0,30
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,69
|
|Altın Gr.
|638
|638
|0,37
|
|Cumhuriyet
|4.229
|4.293
|20,00
|
|Tam
|4.201
|4.309
|12,85
|
|Yarım
|2.031
|2.084
|6,22
|
|Çeyrek
|1.019
|1.042
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,00
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,37
|