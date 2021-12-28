***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.12.2022Ek AçıklamalarT.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.12.2021 tarih ve 66/1860 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylananihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986551BIST