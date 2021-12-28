***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.12.2021 11:55
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.12.2022
Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.12.2021 tarih ve 66/1860 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylananihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986551
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
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|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
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11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3231
|Açılış
|: 13,4600
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|Önceki Kapanış
|: 12,9700
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13,5579
En Düşük
13,0195
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
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|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8191
|11,8456
|% 2,56
|
|Euro
|13,3684
|13,4045
|% 2,47
|
|Sterlin
|15,8467
|15,9261
|% 2,21
|
|Frank
|3,1403
|3,1560
|% 2,23
|
|Riyal
|687,1140
|687,2470
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,56
|
|Altın Gr.
|688
|689
|14,39
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,19
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,52
|