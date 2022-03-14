***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.03.2022 15:03
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14/03/2022 tarih ve 3101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010300
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1412
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05930,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,79
|Açılış
|: 930,54
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7655
|14,7925
|% 0,18
|
|Euro
|16,2212
|16,2826
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,2176
|19,3140
|% 0,15
|
|Frank
|15,7327
|15,8275
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-24,94
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-9,72
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866