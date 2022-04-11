***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.04.2022 11:29
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarih ve 17/500 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdf
EK: 2 Basvuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019069
BIST
12:022.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,31
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
12:0214,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:0216,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:02927,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,01
|Açılış
|: 927,46
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,07
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:02
|ISFIN
|4,62
|314.664.131
|% 10,00
|
|SANKO
|11,39
|11.335.234
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|27.774.041
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.625.314
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|150.711.004
|% 9,86
|
|MARTI
|1,88
|82.638.483
|% -7,39
|
|ULUSE
|150,80
|34.840.647
|% -4,13
|
|CEOEM
|11,44
|14.666.770
|% -3,87
|
|MERIT
|32,76
|7.093.543
|% -3,36
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,63
|1.998.542.735
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,86
|1.094.436.284
|% 4,07
|
|THYAO
|35,34
|1.076.135.975
|% 0,06
|
|SISE
|17,16
|1.018.605.323
|% 1,54
|
|ASELS
|27,98
|957.140.103
|% 0,29
|
|TSKB
|1,67
|412.587.157
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,86
|1.094.436.284
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,68
|551.632.313
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,92
|757.050.553
|% 9,50
|
|ODAS
|2,22
|395.360.452
|% -0,89
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7387
|14,7431
|% 0,00
|
|Euro
|16,0805
|16,0936
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1516
|19,2477
|% -0,04
|
|Frank
|15,7144
|15,8091
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,00
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|10,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|30,07
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|14,55
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,25
|