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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.04.2022 11:29
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023

Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarih ve 17/500 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdf
EK: 2 Basvuru_Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019069


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Cumhuriyet 6.143 6.236 29,00  
Tam 6.114 6.267 30,07  
Yarım 2.955 3.031 14,55  
Çeyrek 1.482 1.516 7,27  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 0,20  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,07  
B. Petrol 101 101 -2,25  
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