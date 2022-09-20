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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.09.2022 15:22
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç limiti revize

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde alınan 18.08.2022 tarih ve 3218 sayılı Yönetim Kurulu kararının ihraç limiti maddesi ,görülen lüzum üzerine 20.09.2022 tarihli 3243 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden 950.000.000 TL (Dokuzyüzellimilyontürklirası) olarak revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064252


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