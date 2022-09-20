***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç limiti revizeYetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.08.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde alınan 18.08.2022 tarih ve 3218 sayılı Yönetim Kurulu kararının ihraç limiti maddesi ,görülen lüzum üzerine 20.09.2022 tarihli 3243 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden 950.000.000 TL (Dokuzyüzellimilyontürklirası) olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064252BIST