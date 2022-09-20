***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2022 15:22
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç limiti revize
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde alınan 18.08.2022 tarih ve 3218 sayılı Yönetim Kurulu kararının ihraç limiti maddesi ,görülen lüzum üzerine 20.09.2022 tarihli 3243 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden 950.000.000 TL (Dokuzyüzellimilyontürklirası) olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064252
BIST
16:333.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 18,04
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:3318,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:3318,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0371
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:33979,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,70
|Açılış
|: 979,45
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,11
BIST En Aktif Hisseler16:31
|HDFGS
|2,75
|77.938.338
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.350.037
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,87
|226.006.815
|% 9,81
|
|ZOREN
|3,60
|495.534.115
|% 9,76
|
|PINSU
|8,82
|91.250.109
|% 9,70
|
|TSKB
|3,97
|15.605.042
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.342.155
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.510.624
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,07
|3.941.263.807
|% 2,28
|
|HALKB
|8,19
|3.800.035.228
|% -8,49
|
|THYAO
|70,20
|3.761.331.978
|% 2,11
|
|YKBNK
|6,95
|2.876.198.535
|% 3,12
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,84
|2.058.306.806
|% -2,54
|
|ISCTR
|8,07
|3.941.263.807
|% 2,28
|
|HALKB
|8,19
|3.800.035.228
|% -8,49
|
|YKBNK
|6,95
|2.876.198.535
|% 3,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3104
|18,3124
|% 0,10
|
|Euro
|18,2766
|18,2898
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,7972
|20,9015
|% -0,11
|
|Frank
|18,8459
|18,9595
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8540
|4,8784
|% 0,23
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-14,30
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.664
|6.759
|-30,00
|
|Yarım
|3.247
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,73
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 336 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, AKBNK, SISE
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 1.10 ) 2, 861
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HDFGS, HKTM, ZOREN
-
16:45
YATAS, ETYAT, BOBET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında