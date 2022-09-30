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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.09.2022 17:21
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni limit güncelleme

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1415 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhracBelgesi_290922.pdf
EK: 2 TacirlerYatırım_BasvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066375


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Altın Gr. 995 995 7,20  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.689 6.759 27,00  
Yarım 3.255 3.304 13,00  
Çeyrek 1.632 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,14 0,30  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,21  
B. Petrol 86,15 86,15 -1,03  
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