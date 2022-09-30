***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2022 17:21
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni limit güncelleme
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1415 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhracBelgesi_290922.pdf
EK: 2 TacirlerYatırım_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066375
BIST
17:143.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 19,95
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1418,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1418,0865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0709
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:14994,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,71
|Açılış
|: 995,10
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CONSE
|4,51
|124.851.591
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.223.233
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.143.491
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|PENTA
|387,70
|22.790.607
|% -5,32
|
|ELITE
|25,56
|31.905.878
|% -5,26
|
|KZBGY
|20,28
|218.448.360
|% -5,06
|
|THYAO
|68,60
|2.664.606.569
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|SASA
|68,60
|2.235.217.797
|% 4,18
|
|ASELS
|29,26
|1.672.370.070
|% -2,14
|
|ALARK
|57,45
|1.585.763.706
|% 2,04
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,85
|1.374.705.852
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,12
|1.359.642.621
|% 1,28
|
|ODAS
|6,22
|1.166.431.379
|% 4,71
|
|TSKB
|2,44
|453.712.086
|% -2,79
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5052
|18,5159
|% 0,05
|
|Euro
|18,0725
|18,0865
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4889
|20,5917
|% -0,10
|
|Frank
|18,8220
|18,9354
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9115
|4,9361
|% 0,06
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.689
|6.759
|27,00
|
|Yarım
|3.255
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,15
|86,15
|-1,03
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem