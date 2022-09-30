***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni limit güncellemeYetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1415 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhracBelgesi_290922.pdfEK: 2 TacirlerYatırım_BasvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066375BIST