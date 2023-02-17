***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.02.2023 11:44
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
Ek Açıklamalar
16.02.2023 tarihli KAP açıklamamızda bahse konu 450.000.000 TL (dörtyüzellimilyon Türk lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla, ihraç tavanı belirlenmesine ilişkin olarak 17.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114747
BIST
12:485.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,80
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4818,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4820,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0728
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:481.106,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.106,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CMBTN
|674,30
|58.006.116
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|30.468.755
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|79.088.391
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|52.013.235
|% 9,97
|
|KONYA
|3.944,00
|222.803.221
|% 9,96
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.994.974
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.975.750
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|761.430.009
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.131.879
|% -9,94
|
|TUPRS
|630,30
|2.270.638.023
|% -0,02
|
|THYAO
|142,10
|2.186.099.669
|% 1,50
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|KRDMD
|19,64
|2.143.918.396
|% 2,13
|
|EREGL
|43,72
|1.834.675.844
|% -1,75
|
|KRDMD
|19,64
|2.143.918.396
|% 2,13
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|AKBNK
|16,16
|952.659.305
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,10
|524.209.065
|% -0,22
|
|EKGYO
|7,44
|414.000.759
|% 1,78
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8650
|18,8708
|% 0,12
|
|Euro
|20,0681
|20,0762
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4599
|22,5726
|% -0,32
|
|Frank
|20,1796
|20,3012
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0144
|5,0396
|% 0,10
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,37
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.521
|7.574
|-82,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-1,14
|