***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.12.2022 20:57
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EK-7 Değerleme Raporları Kağıthane İ Ofis 2 ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088224
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0331
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7564
17:591.071,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.071,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6434
|% 0,00
|
|Euro
|19,7661
|19,7889
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6451
|22,7587
|% 0,04
|
|Frank
|19,9094
|20,0294
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9414
|4,9661
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|10,62
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,62
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.294
|36,00
|
|Yarım
|3.502
|3.566
|18,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,85
|0,00
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|-1,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de