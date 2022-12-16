***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEK-7 Değerleme Raporları Narlıbahçe 3 ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088234BIST