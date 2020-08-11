***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.08.2020 16:28
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/08/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11.08.2020 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu A- (tur) ve görünümü durağan olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868062
BIST
16:341.107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 31,54
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.107
En Düşük
1.082
16:347,2382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0995
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:348,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0837
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:34454,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,05%
|| -24,17
|Açılış
|: 455,35
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|10.063.697
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.669
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.195.020
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,27
|49.352.294
|% -7,97
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.628.501.429
|% 7,48
|
|ASELS
|18,36
|1.578.872.854
|% 1,83
|
|SISE
|6,37
|1.397.107.486
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.988.952
|% 2,53
|
|GARAN
|6,95
|1.142.284.421
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.988.952
|% 2,53
|
|SISE
|6,37
|1.397.107.486
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,12
|409.848.334
|% 3,92
|
|AKBNK
|5,00
|912.024.326
|% 5,04
|
|GARAN
|6,95
|1.142.284.421
|% 5,78
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2350
|7,2382
|% -1,36
|
|Euro
|8,5223
|8,5320
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,4504
|9,4978
|% -1,19
|
|Frank
|7,8827
|7,9302
|% -1,23
|
|Riyal
|1,9247
|1,9343
|% -1,34
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-75,38
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,10
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-185,91
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-89,93
|
|Çeyrek
|731
|748
|-44,97
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,23
|-1,93
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,60
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|