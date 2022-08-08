***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.08.2022 15:05
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 08.08.2022 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu A- (tur) ve görünümü durağan olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052892
BIST
15:032.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 33,07
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0317,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0318,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:031.030,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.030,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,49
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:03
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.738
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.119.741
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.836.840
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.287.392
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.823.389
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.615.831
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,02
|21.001.847
|% -9,78
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|199.731.462
|% -9,32
|
|THYAO
|58,10
|3.207.998.209
|% -0,17
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|1.331.344.744
|% 2,76
|
|AKBNK
|9,23
|1.200.851.350
|% -1,49
|
|SISE
|23,86
|1.153.711.159
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,29
|578.224.163
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,17
|1.090.127.845
|% -1,34
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9528
|17,9694
|% 0,32
|
|Euro
|18,3123
|18,3280
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6882
|21,7970
|% 0,61
|
|Frank
|18,6924
|18,8050
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,22
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-1,18
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18TKNSA
Yüzde 4.27 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 234, 422 adet işlem
-
15:17ITTFH
Yüzde 5.29 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 559, 495 adet işlem
-
15:16FENER
Yüzde 5.87 oranında artışla 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 573 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 23 artarak (% 1.20 ) 2, 457
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, GSRAY, ORMA, NETAS, CANTE, DMSAS, GARFA, OBASE, VKFYO, YBTAS