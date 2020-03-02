***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuzun 24.02.2020 tarihli 2576 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi N16 D.Blok Kat:11 Bağımsız Bölüm N29 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar İrtibat Bürosu'nu Akat Mah. Meydan Caddesi B Blok N16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş/İSTANBUL adresine taşımaya karar verilmiş olup Akatlar İrtibat Büromuz 02.03.2020 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823620BIST