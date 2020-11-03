***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir İrtibat Bürosu Açılış BildirimiSermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında aşağıdaki adreste İrtibat Bürosu açma başvurumuz, 30/10/2020 tarihli ve E-32992422-205.04.04-11019 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır.İrtibat Bürosu Adresi:Kültür Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı N 7 Kat: 2 Daire: 5 Alsancak-Konak/İZMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885927BIST