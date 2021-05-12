***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇankaya Mahallesi Silifke Caddesi Bahri Ok İşmerkezi B Blok N78 Kat:3 Akdeniz/Mersin adresinde faaliyet gösteren Mersin Şubemiz, İnönü Mahallesi 1401 Sokak Pozcu Evo N32 Daire: 10 Yenişehir/Mersin adresine taşınmıştır. Yeni adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır.Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936357BIST