***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2021 11:56
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi Bahri Ok İşmerkezi B Blok N78 Kat:3 Akdeniz/Mersin adresinde faaliyet gösteren Mersin Şubemiz, İnönü Mahallesi 1401 Sokak Pozcu Evo N32 Daire: 10 Yenişehir/Mersin adresine taşınmıştır. Yeni adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936357
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0781
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0846
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2716
En Düşük
10,1512
12:35495,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,00
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,40
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4951
|8,4979
|% 0,93
|
|Euro
|10,2518
|10,2594
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8781
|11,9377
|% 0,66
|
|Frank
|9,3201
|9,3763
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2592
|2,2705
|% 0,92
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,00
|
|B. Petrol
|67,55
|67,55
|-1,77
|