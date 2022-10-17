***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi Turan Plaza Apt. N8 K:2 D:5 Melikgazi/Kayseri adresinde faaliyet gösteren Kayseri Şubemiz,Hunat Mahallesi Nuh Mehmet Baldöktü Sokak Gürcüoğlu Plaza N5 K:3 D:11 Melikgazi /Kayseri adresine taşınmıştır.Yeni adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır.Kamuoyunun Bilgisine Sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072559BIST