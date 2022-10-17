***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:22
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi Turan Plaza Apt. N8 K:2 D:5 Melikgazi/Kayseri adresinde faaliyet gösteren Kayseri Şubemiz,Hunat Mahallesi Nuh Mehmet Baldöktü Sokak Gürcüoğlu Plaza N5 K:3 D:11 Melikgazi /Kayseri adresine taşınmıştır.Yeni adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072559
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2353
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59990,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,28
|Açılış
|: 990,25
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5610
|18,5786
|% 0,06
|
|Euro
|18,2717
|18,2999
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,1098
|21,2157
|% 2,01
|
|Frank
|18,5706
|18,6825
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,45
|
|Altın Gr.
|991
|991
|9,40
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.682
|6.757
|-33,00
|
|Yarım
|3.256
|3.303
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,26
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410