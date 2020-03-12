***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2020 13:55
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD32012 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
ISIN Kodu TRFTCMD32012
Satışa Başlanma Tarihi 27.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.03.2020
Kayıt Tarihi 11.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
28/11/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 12/03/2020 vade sonu tarihli 28.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827444
BIST