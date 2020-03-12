***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2020 16:06
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD62019 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFTCMD62019
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Ek Açıklamalar
12/03/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/06/2020 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827501
BIST
16:3194.117
En Yüksek
|Değişim
|: -6,78%
|| -6.849,76
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.056
16:316,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:317,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:31324,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,46
|Açılış
|: 324,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.203.685
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|146.059.048
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.377.854
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|DEVA
|11,82
|215.278.877
|% 18,91
|
|TKNSA
|5,44
|57.218.801
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.145.166
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.517.045
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.475.595
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.188.022
|% -20,00
|
|ASELS
|24,70
|722.998.474
|% -5,58
|
|THYAO
|8,78
|488.519.796
|% -8,64
|
|GARAN
|8,77
|318.305.452
|% -8,46
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|MGROS
|20,90
|263.481.165
|% -9,05
|
|IHLGM
|0,91
|150.845.719
|% -18,75
|
|ODAS
|1,35
|167.359.023
|% -16,15
|
|CEMAS
|0,74
|71.496.113
|% -19,57
|
|KARSN
|1,36
|120.503.351
|% -11,69
|
|EKGYO
|1,16
|96.133.151
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9049
|7,9446
|% -0,43
|
|Frank
|6,6433
|6,6833
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6628
|1,6711
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
Seans Raporu
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16:44MEPET
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5492, 31 kaybederek (% -5.74 ) 90, 245
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16:40
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