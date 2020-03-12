***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD62019 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 29.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91ISIN Kodu TRFTCMD62019Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2020Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020Ek Açıklamalar12/03/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/06/2020 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827501BIST