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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.03.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD62019 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFTCMD62019
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020

Ek Açıklamalar
12/03/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/06/2020 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827501


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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SELEC 8,85 146.059.048 % 19,92  
PINSU 2,84 19.377.854 % 19,83  
ECILC 4,78 279.002.204 % 19,80  
DEVA 11,82 215.278.877 % 18,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9049 7,9446 % -0,43  
Frank 6,6433 6,6833 % 0,74  
Riyal 1,6628 1,6711 % 0,78  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 324 324 -2,45  
Cumhuriyet 2.152 2.184 -39,00  
Tam 2.140 2.195 -39,14  
Yarım 1.034 1.062 -18,93  
Çeyrek 519 531 -9,47  
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