***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 18:04
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD52010 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
ISIN Kodu TRFTCMD52010
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
20/03/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 20/05/2020 vade sonu tarihli 20.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831115
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05314,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 4,52
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7067
|7,7454
|% 2,84
|
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7373
|1,7460
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|21,19
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,60
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|-1,11
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem