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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD42011 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
ISIN Kodu TRFTCMD42011
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2020
Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
17/01/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 15/04/2020 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838344


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.698.833 % 10,00  
DITAS 13,97 3.200.100 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
MGROS 28,86 567.373.518 % 9,98  
PETUN 14,90 81.643.533 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5902 8,6332 % 0,11  
Frank 7,1163 7,1592 % 0,68  
Riyal 1,8290 1,8382 % 1,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -8,64  
Altın Gr. 382 382 3,06  
Cumhuriyet 2.444 2.505 25,10  
Tam 2.512 2.578 25,70  
Yarım 1.222 1.255 12,50  
Çeyrek 613 627 6,20  
Gümüş.Ons 15,42 15,46 -0,32  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,38 27,38 -2,22  
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