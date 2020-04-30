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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.04.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD72018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 41.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
ISIN Kodu TRFTCMD72018
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000

Ek Açıklamalar
30/04/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 10/07/2020 vade sonu tarihli 41.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841719


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRISA 9,46 52.965.313 % 10,00  
OYAYO 5,61 55.245.642 % 10,00  
GOLTS 15,62 35.649.076 % 10,00  
EGCYH 0,44 309.249 % 10,00  
KONYA 256,10 57.488.712 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7564 8,8003 % 1,34  
Frank 7,1768 7,2200 % 0,96  
Riyal 1,8552 1,8645 % 0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -8,21  
Altın Gr. 383 384 0,78  
Cumhuriyet 2.459 2.516 3,90  
Tam 2.523 2.578 3,90  
Yarım 1.229 1.260 1,90  
Çeyrek 617 630 1,00  
Gümüş.Ons 15,11 15,14 -0,18  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 26,84 26,84 2,62  
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