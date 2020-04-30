***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD72018Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 41.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 71ISIN Kodu TRFTCMD72018Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000Ek Açıklamalar30/04/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 10/07/2020 vade sonu tarihli 41.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841719BIST