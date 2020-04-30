***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 16:29
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD72018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 41.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
ISIN Kodu TRFTCMD72018
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000
Ek Açıklamalar
30/04/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 10/07/2020 vade sonu tarihli 41.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841719
BIST
17:49101.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -498,95
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:496,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
17:497,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0951
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
17:49383,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 383,13
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.965.313
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.245.642
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.649.076
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.488.712
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|17.072.208
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.861.047
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.997.633
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.472.217.278
|% -0,95
|
|THYAO
|10,65
|734.334.439
|% 0,28
|
|ASELS
|27,12
|643.521.679
|% -1,02
|
|AFYON
|2,71
|551.764.815
|% 6,69
|
|PETKM
|3,56
|513.979.740
|% -1,11
|
|AFYON
|2,71
|551.764.815
|% 6,69
|
|ADESE
|1,47
|270.347.405
|% -4,55
|
|GARAN
|8,33
|1.472.217.278
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,10
|326.888.912
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,07
|156.954.131
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7564
|8,8003
|% 1,34
|
|Frank
|7,1768
|7,2200
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|
Seans Raporu
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17:56XU030
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17:56
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