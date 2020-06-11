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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.06.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD62019 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFTCMD62019
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
12/03/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/06/2020 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850667


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,20 2.448.037 % 10,00  
AYCES 41,58 3.411.048 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.102.732 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 129.102.018 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6005 8,6436 % -0,08  
Frank 7,2133 7,2568 % 0,92  
Riyal 1,8125 1,8216 % 0,74  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 379 379 0,48  
Cumhuriyet 2.455 2.479 -3,40  
Tam 2.527 2.547 -3,40  
Yarım 1.233 1.243 0,20  
Çeyrek 617 622 -0,30  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 -0,03  
Seans Raporu
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