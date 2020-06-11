***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.06.2020 16:39
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD82017 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 37.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
ISIN Kodu TRFTCMD82017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.000.000
Ek Açıklamalar
11/06/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 13/08/2020 vade sonu tarihli 37.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850675
BIST
16:41109.232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -546,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:416,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8281
En Düşük
6,7686
16:417,7714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7714
En Düşük
7,6811
16:41381,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,41
|Açılış
|: 381,12
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.889.796
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.252.526
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.069.128
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|HURGZ
|1,44
|11.317.452
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|ASELS
|32,24
|843.606.418
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|698.580.949
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|272.274.668
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|367.884.396
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% -0,07
|
|Frank
|7,2159
|7,2594
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-2,22
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.487
|4,80
|
|Tam
|2.535
|2.556
|5,10
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|4,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,05
|39,05
|-2,68
|
Seans Raporu
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16:53
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