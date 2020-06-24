***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 14:43
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD92016 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
ISIN Kodu TRFTCMD92016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Ek Açıklamalar
24/06/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 09/09/2020 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852648
BIST
14:47115.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,96
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
14:476,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
14:477,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
14:47391,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,30
|Açılış
|: 391,58
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.099.924
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.510.725
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|72.042.679
|% 9,78
|
|ULAS
|4,98
|17.627.122
|% 9,69
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|32,08
|65.734.796
|% -8,29
|
|GLRYH
|13,45
|26.108.949
|% -8,13
|
|BAYRK
|8,43
|10.225.416
|% -6,12
|
|KRDMD
|3,16
|1.546.256.979
|% 6,76
|
|PETKM
|4,29
|722.394.217
|% 3,62
|
|GUSGR
|4,70
|660.282.133
|% 2,84
|
|GARAN
|8,35
|615.206.874
|% -1,30
|
|KARSN
|2,81
|528.862.042
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,16
|1.546.256.979
|% 6,76
|
|CEMAS
|1,43
|435.099.924
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|187.006.343
|% 6,17
|
|KARSN
|2,81
|528.862.042
|% 2,93
|
|PETKM
|4,29
|722.394.217
|% 3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5486
|8,5914
|% 0,03
|
|Frank
|7,2219
|7,2654
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,49
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.553
|15,00
|
|Tam
|2.605
|2.618
|15,40
|
|Yarım
|1.269
|1.281
|7,60
|
|Çeyrek
|637
|641
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|-0,82
|
Seans Raporu
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-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 88 artarak (% 0.05 ) 133, 761
-
14:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, GUSGR
-
14:57XU100
Endeks 115, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 911.00 milyon TL de
-
14:57ULAS
Yüzde 9.69 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 603, 346 adet işlem
-
14:56GLRYH
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 935, 338 adet işlem