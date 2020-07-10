***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 16:50
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD92024 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMD92024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
10/07/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/09/2020 vade sonu tarihli 60.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858973
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05397,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 397,90
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.606.071
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.696.348
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|SILVR
|4,19
|33.752.006
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.262.318
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.033.972
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.300.564
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.809.160
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.628.014
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.212.308
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,14
|2.316.339.560
|% -0,93
|
|GARAN
|7,81
|1.333.249.060
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.282.474.242
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.242.930.298
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.184.181.785
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,14
|2.316.339.560
|% -0,93
|
|IHLGM
|1,65
|483.309.287
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|781.745.642
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.282.474.242
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|798.983.106
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7087
|% 0,46
|
|Frank
|7,2791
|7,3229
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-1,11
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.667
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|0,44
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