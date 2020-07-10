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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.07.2020 16:50
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD92024 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMD92024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
10/07/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/09/2020 vade sonu tarihli 60.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858973


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.606.071 % 9,99  
BFREN 376,80 52.696.348 % 9,98  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
SILVR 4,19 33.752.006 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.262.318 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6652 8,7087 % 0,46  
Frank 7,2791 7,3229 % 0,10  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -1,11  
Altın Gr. 398 398 0,47  
Cumhuriyet 2.591 2.614 8,80  
Tam 2.667 2.682 9,10  
Yarım 1.296 1.312 4,40  
Çeyrek 648 657 2,20  
Gümüş.Ons 18,67 18,69 -0,02  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,01  
B. Petrol 42,79 42,79 0,44  
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