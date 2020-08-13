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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.08.2020 14:28
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMDE2027 ISIN Kodlu Bono İhracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMDE2027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000

Ek Açıklamalar
13/08/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 15/10/2020 vade sonu tarihli 28.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868578


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MSGYO 4,18 35.823.741 % 10,00  
AYCES 47,30 383.272 % 10,00  
KENT 2.081,80 8.287.886 % 10,00  
LINK 32,24 22.884.615 % 9,96  
SILVR 4,54 43.738.973 % 9,93  
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Euro 8,6777 8,6890 % 0,55  
Sterlin 9,5782 9,6263 % 0,53  
Frank 8,0245 8,0728 % 0,20  
Riyal 1,9494 1,9592 % -0,01  
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Altın Ons 1.932 1.932 15,81  
Altın Gr. 456 457 4,45  
Cumhuriyet 3.035 3.081 8,00  
Tam 3.020 3.097 2,65  
Yarım 1.459 1.498 1,28  
Çeyrek 732 749 0,64  
Gümüş.Ons 26,46 26,52 0,99  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,21  
B. Petrol 45,27 45,27 -0,16  
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