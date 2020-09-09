***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2020 15:50
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDK2011 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMDK2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
09/09/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/11/2020 vade sonu tarihli 60.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874148
BIST
15:381.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:387,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:388,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:38465,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,13
|Açılış
|: 465,96
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,02
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:38
|FMIZP
|88,00
|21.547.744
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.326.665
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.900
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|EUYO
|2,17
|69.247.885
|% -8,82
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,15
|663.419.977
|% 9,83
|
|AFYON
|4,25
|602.685.892
|% 5,72
|
|ODAS
|2,59
|453.195.752
|% 3,60
|
|GSRAY
|4,78
|449.006.645
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|392.578.740
|% 0,56
|
|ODAS
|2,59
|453.195.752
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,79
|309.071.368
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|602.685.892
|% 5,72
|
|ADESE
|2,20
|260.799.902
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,63
|370.990.770
|% 8,36
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4944
|7,4961
|% 0,18
|
|Euro
|8,8517
|8,8551
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,6636
|9,7120
|% -0,23
|
|Frank
|8,1408
|8,1898
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9924
|2,0023
|% 0,16
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,23
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|13,82
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|6,68
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|0,41
|
Seans Raporu
15:38
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15:49LKMNH
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 075 adet işlem
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15:48KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 498, 026 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 901.00 milyon TL de
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15:47GSRAY
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 338, 826 adet işlem
-
15:46OZBAL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 803, 996 adet işlem