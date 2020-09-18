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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 12:24
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD92024 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMD92024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
10/07/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/09/2020 vade sonu tarihli 60.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875621


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 6,05 1.331.103 % 10,00  
ISBTR 50.227,20 736.136 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
TKURU 483,00 3.315.795 % 10,00  
MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 7,5662 7,5690 % 0,30  
Euro 8,9635 8,9685 % 0,16  
Sterlin 9,8031 9,8523 % 0,44  
Frank 8,3010 8,3510 % 0,34  
Riyal 2,0121 2,0222 % 0,32  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 10,27  
Altın Gr. 476 476 3,90  
Cumhuriyet 3.152 3.199 21,00  
Tam 3.137 3.215 18,59  
Yarım 1.516 1.555 8,99  
Çeyrek 760 778 4,50  
Gümüş.Ons 27,12 27,16 0,12  
Gümüş Gr. 6,61 6,61 0,05  
B. Petrol 43,47 43,47 0,16  
Seans Raporu 13:06
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