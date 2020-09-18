***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 15:51
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDA2013 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFTCMDA2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
18/09/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/12/2020 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875662
BIST
16:191.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:197,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:198,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:19474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,90
|Açılış
|: 474,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.529.925
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.956.982
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.802.985
|% 0,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5698
|7,5737
|% 0,36
|
|Euro
|8,9647
|8,9738
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7827
|9,8318
|% 0,23
|
|Frank
|8,2889
|8,3389
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,24
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,58
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,50
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|-0,12
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:31ETYAT
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 793 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 7 artarak (% 0.06 ) 1, 241
-
16:29PRKAB
Yüzde 4.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 057, 618 adet işlem
-
16:28DMSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 208 adet işlem
-
16:26KLNMA
Yüzde 7.38 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 038 adet işlem