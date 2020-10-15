***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.10.2020 12:28
15.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMDE2027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.10.2020
Kayıt Tarihi 14.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
13/08/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 15/10/2020 vade sonu tarihli 28.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881916
BIST
13:511.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:517,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:519,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:51483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ETYAT
|5,06
|13.792.148
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|149.410.091
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.867.884
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.476.189
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.536.712
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|754.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.146
|% -9,99
|
|PETKM
|4,76
|1.037.036.227
|% -1,86
|
|ZOREN
|3,02
|1.014.246.488
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,95
|926.387.692
|% 2,63
|
|ECILC
|7,15
|802.068.775
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,68
|639.922.791
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|926.387.692
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,02
|1.014.246.488
|% -1,31
|
|PETKM
|4,76
|1.037.036.227
|% -1,86
|
|KRDMD
|3,68
|639.922.791
|% -0,81
|
|ECILC
|7,15
|802.068.775
|% 3,62
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9331
|7,9370
|% 0,33
|
|Euro
|9,3044
|9,3103
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2443
|10,2957
|% -0,17
|
|Frank
|8,6500
|8,7021
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-6,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,10
|