***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.10.2020 15:18
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDA2039 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMDA2039
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
19/10/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 28/12/2020 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882361
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|949.768
|% 10,00
|
|AVHOL
|4,62
|11.616.510
|% 10,00
|
|POLTK
|388,30
|3.620.898
|% 10,00
|
|AKYHO
|7,93
|58.541.213
|% 9,99
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|BASCM
|8,44
|1.013.036
|% -9,93
|
|BALAT
|9,43
|1.358.976
|% -9,93
|
|OZRDN
|7,37
|879.704
|% -7,64
|
|TURSG
|6,16
|527.974.792
|% 0,82
|
|ODAS
|3,48
|409.132.718
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|MAVI
|45,80
|183.748.465
|% 3,62
|
|PGSUS
|47,04
|172.212.436
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|ODAS
|3,48
|409.132.718
|% -1,97
|
|TURSG
|6,16
|527.974.792
|% 0,82
|
|HLGYO
|2,66
|143.233.941
|% 3,50
|
|PEKGY
|2,82
|98.091.453
|% 4,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8922
|7,8969
|% -0,46
|
|Euro
|9,2967
|9,3066
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,08
|
|Frank
|8,6462
|8,6983
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0985
|2,1091
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|6,41
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem