***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.11.2020 12:13
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDK2011 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFTCMDK2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.11.2020
Kayıt Tarihi 17.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
09/09/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/11/2020 vade sonu tarihli 60.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889055
BIST
16:391.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:397,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:399,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:39463,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,79
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BERA
|11,44
|65.372.699
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.719.910
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.340.574
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.551.243
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,58
|389.547.814
|% -8,23
|
|MEPET
|3,19
|65.993.921
|% -7,27
|
|GARAN
|8,70
|5.963.665.886
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,86
|2.885.087.418
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,56
|2.536.838.050
|% 9,09
|
|AKBNK
|6,18
|1.487.381.337
|% 3,17
|
|THYAO
|11,68
|1.171.453.487
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,86
|2.885.087.418
|% 7,12
|
|GARAN
|8,70
|5.963.665.886
|% 3,33
|
|KRDMD
|4,56
|2.536.838.050
|% 9,09
|
|SKBNK
|1,48
|447.669.234
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,92
|538.286.426
|% 0,52
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7101
|7,7156
|% 0,21
|
|Euro
|9,1450
|9,1526
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1797
|10,2307
|% 0,06
|
|Frank
|8,4070
|8,4577
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0459
|2,0562
|% -0,04
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-6,52
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|-41,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-37,96
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-18,36
|
|Çeyrek
|746
|763
|-9,19
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,44
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,38
|44,38
|0,63
|