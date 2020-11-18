***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.11.2020 14:25
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD22112 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
ISIN Kodu TRFTCMD22112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
18/11/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03/02/2021 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889065
BIST
17:181.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 26,26
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:187,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:189,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:18466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:18
|BERA
|11,44
|65.760.904
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|141.801.708
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.358
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.070.845
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,54
|398.534.062
|% -8,79
|
|MEPET
|3,20
|74.082.256
|% -6,98
|
|GARAN
|8,74
|6.610.634.454
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,86
|3.081.802.904
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.872.367
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.603.011.471
|% 3,84
|
|THYAO
|11,63
|1.239.867.364
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,86
|3.081.802.904
|% 7,12
|
|GARAN
|8,74
|6.610.634.454
|% 3,80
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.872.367
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.704.963
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|580.359.802
|% 1,05
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7193
|7,7239
|% 0,32
|
|Euro
|9,1607
|9,1693
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2185
|10,2698
|% 0,45
|
|Frank
|8,4382
|8,4890
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0527
|2,0630
|% 0,29
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,32
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.084
|3.164
|-27,63
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-13,37
|
|Çeyrek
|748
|765
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,72
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:33EREGL
Yüzde 7.71 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 908, 821 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 1, 284 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 30, 456.00 milyon TL de
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17:30EREGL
Yüzde 7.25 oranında artışla 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 485, 500 adet işlem
-
17:29YGYO
Yüzde 9.80 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 395, 613 adet işlem
-
17:28KRDMD
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 501, 858 adet işlem