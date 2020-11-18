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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.11.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD22112 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
ISIN Kodu TRFTCMD22112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
18/11/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03/02/2021 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889065


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 11,44 65.760.904 % 10,00  
YYAPI 1,32 141.801.708 % 10,00  
LINK 47,32 5.724.358 % 10,00  
ISBIR 2.860,00 1.170.490 % 10,00  
CASA 55,00 1.030.920 % 10,00  
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17:18 Alış Satış %  
Dolar 7,7193 7,7239 % 0,32  
Euro 9,1607 9,1693 % 0,34  
Sterlin 10,2185 10,2698 % 0,45  
Frank 8,4382 8,4890 % 0,24  
Riyal 2,0527 2,0630 % 0,29  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 -2,32  
Altın Gr. 466 466 0,35  
Cumhuriyet 3.088 3.134 -43,00  
Tam 3.084 3.164 -27,63  
Yarım 1.491 1.530 -13,37  
Çeyrek 748 765 -6,69  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,04  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,00  
B. Petrol 44,47 44,47 0,72  
Seans Raporu 17:18
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