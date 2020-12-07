***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.12.2020 14:35
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD52119 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 161
ISIN Kodu TRFTCMD52119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
7/12/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 17/05/2021 vade sonu tarihli 17.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891762
BIST
15:441.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:447,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:449,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:44461,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 461,34
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KRVGD
|10,89
|340.411
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|SELEC
|16,51
|577.628.105
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,00
|21.632.693
|% -8,03
|
|KENT
|431,90
|10.579.261
|% -7,28
|
|DYOBY
|12,25
|114.527.156
|% -6,84
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,95
|1.275.902.077
|% 3,58
|
|GARAN
|8,98
|1.124.294.334
|% -1,43
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|660.836.774
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|576.969.836
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|424.340.322
|% 6,91
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8390
|% 0,33
|
|Euro
|9,4964
|9,5013
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3682
|10,4201
|% -0,95
|
|Frank
|8,7563
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% 0,28
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,74
|48,74
|-0,51
|