***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2020 14:14
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD52127 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
ISIN Kodu TRFTCMD52127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
11/12/2020 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 28/05/2021 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892803
BIST
17:101.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:107,8400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0503
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8331
17:109,5167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0752
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5070
17:10465,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 465,38
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BRYAT
|326,70
|56.085.717
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.170.499
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.983.435
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.492.320
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.623
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|PKENT
|920,00
|981.696
|% -6,30
|
|SELEC
|15,40
|83.199.340
|% -6,21
|
|GARAN
|9,57
|2.567.515.155
|% 0,74
|
|SISE
|7,16
|2.297.248.616
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.432.826.622
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,10
|1.351.572.031
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.358.417
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.358.417
|% 2,30
|
|TSKB
|1,77
|594.596.372
|% -3,28
|
|YKBNK
|3,00
|947.124.328
|% 2,04
|
|SISE
|7,16
|2.297.248.616
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.432.826.622
|% 2,33
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8354
|7,8437
|% -0,59
|
|Euro
|9,5074
|9,5164
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,3382
|10,3900
|% -1,20
|
|Frank
|8,8039
|8,8570
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% -0,36
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-3,88
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-1,88
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|