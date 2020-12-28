***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.12.2020 15:12
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD42128 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 37.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
ISIN Kodu TRFTCMD42128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
28/12/2020 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 05/04/2021 vade sonu tarihli 37.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895136
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4117
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -0,1746
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4048
18:059,0596
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1824
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0481
18:05451,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -7,56
|Açılış
|: 451,03
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4071
|7,4117
|% -2,30
|
|Euro
|9,0431
|9,0596
|% -1,97
|
|Sterlin
|9,9771
|10,0272
|% -2,65
|
|Frank
|8,3085
|8,3586
|% -2,04
|
|Riyal
|1,9685
|1,9784
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|9,72
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,02
|