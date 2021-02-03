***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2021 12:55
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD22112 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke .2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2021
Kayıt Tarihi 02.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
18/11/2020 tarihinde 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03/02/2021 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907176
BIST
13:211.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
13:217,1632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0391
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
13:218,6138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
13:21422,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,64
|Açılış
|: 422,57
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EKIZ
|10,56
|3.024.806
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.321.821
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|10.621.182
|% 10,00
|
|COSMO
|12,68
|405.138
|% 9,97
|
|GEDIK
|25,84
|61.152.761
|% 9,96
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|NIBAS
|32,90
|19.800.130
|% -8,61
|
|KAPLM
|29,14
|9.781.760
|% -7,49
|
|TACTR
|27,00
|3.781.784
|% -6,44
|
|DZGYO
|5,73
|57.159.236
|% -5,29
|
|KOZAL
|122,80
|796.644.936
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|714.584.241
|% 1,75
|
|ODAS
|4,13
|694.244.965
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,06
|554.398.604
|% -3,79
|
|ISFIN
|4,24
|554.130.853
|% 1,92
|
|TSKB
|1,86
|381.773.014
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|694.244.965
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,06
|554.398.604
|% -3,79
|
|SKBNK
|1,49
|199.679.139
|% 0,68
|
|ISFIN
|4,24
|554.130.853
|% 1,92
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1620
|7,1667
|% -0,49
|
|Euro
|8,6093
|8,6150
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7401
|9,7890
|% -0,71
|
|Frank
|7,9368
|7,9846
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9038
|1,9133
|% -0,55
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,43
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.803
|2.846
|-6,00
|
|Tam
|2.793
|2.863
|-4,05
|
|Yarım
|1.350
|1.385
|-1,96
|
|Çeyrek
|677
|693
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
|