***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2021 15:54
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDE2118 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
ISIN Kodu TRFTCMDE2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
22/04/2021 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 14/10/2021 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930538
BIST
17:151.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:158,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1392
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:159,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1198
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:15477,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,17
|Açılış
|: 477,05
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:13
|FORMT
|1,18
|10.426.680
|% 18,00
|
|DARDL
|21,78
|15.417.977
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.710.892
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.633.836
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.422.312
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.864.231
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.323.789
|% -9,80
|
|ANELE
|4,05
|99.264.232
|% -9,19
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,02
|1.383.662.813
|% 0,86
|
|EREGL
|17,79
|754.322.703
|% -0,28
|
|KOZAL
|106,40
|751.168.110
|% 1,24
|
|SASA
|44,66
|500.896.861
|% 0,13
|
|THYAO
|11,18
|452.026.067
|% 2,57
|
|GARAN
|7,02
|1.383.662.813
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,08
|324.351.702
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|272.931.029
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|127.034.380
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|223.433.529
|% -1,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3061
|8,3129
|% 1,64
|
|Euro
|9,9774
|9,9871
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,4681
|11,5256
|% 0,94
|
|Frank
|9,0125
|9,0668
|% 1,41
|
|Riyal
|2,2087
|2,2198
|% 1,55
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,61
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,23
|65,23
|-0,09
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:29HLGYO
Yüzde 9.67 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 970, 498 adet işlem
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17:28BNTAS
Yüzde 9.02 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 089, 821 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TAVHL, TSKB
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, GUBRF
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 56 artarak (% 0.39 ) 1, 161