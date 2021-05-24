***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.05.2021 17:06
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDK2110 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
ISIN Kodu TRFTCMDK2110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
24/05/2021 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 08/11/2021 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937506
BIST
16:561.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:568,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:5610,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0400
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2250
En Düşük
10,1900
16:56507,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 507,51
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TRILC
|42,90
|113.688.710
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.604.849
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.791
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.509
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.206.263
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.569.360
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|34.682.904
|% -8,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|FENER
|33,50
|672.616.625
|% 6,62
|
|ASELS
|15,45
|660.557.347
|% 1,98
|
|KOZAL
|129,10
|591.658.377
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,04
|563.708.936
|% 0,12
|
|TSKB
|1,40
|166.464.246
|% 2,19
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|KARSN
|4,94
|506.687.373
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,16
|200.446.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|149.858.670
|% 0,51
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3861
|8,3883
|% -0,32
|
|Euro
|10,2549
|10,2610
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8502
|11,9096
|% -0,19
|
|Frank
|9,3282
|9,3844
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% -0,28
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,91
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|10,91
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,28
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|1,05
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:08XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 11, 640.00 milyon TL de
-
17:06DMSAS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 814 adet işlem
-
17:04TUKAS
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 394, 563 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, ASELS
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.14 ) 1, 255