***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2021 15:40
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDK2128 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
ISIN Kodu TRFTCMDK2128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
27/05/2021 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/11/2021 vad
15:421.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:428,4549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4210,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0097
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:42514,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,87
|Açılış
|: 514,85
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:42
|YAYLA
|3,19
|24.993.815
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.855.980
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.525.236
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.855.241
|% -9,95
|
|DERHL
|6,02
|45.645.563
|% -8,51
|
|ISGSY
|12,49
|49.501.823
|% -8,43
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,32
|1.218.958.710
|% 2,07
|
|GARAN
|8,04
|767.335.239
|% -1,11
|
|CANTE
|8,17
|462.331.527
|% -1,80
|
|KOZAL
|124,10
|406.184.863
|% -1,12
|
|TUPRS
|98,10
|404.232.319
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,16
|353.028.421
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|285.684.333
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|767.335.239
|% -1,11
|
|THYAO
|13,32
|1.218.958.710
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,97
|212.449.096
|% -0,67
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4538
|8,4549
|% -0,01
|
|Euro
|10,3213
|10,3254
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9354
|11,9952
|% 0,26
|
|Frank
|9,3567
|9,4131
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2454
|2,2566
|% -0,11
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,59
|
|Altın Gr.
|514
|515
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,96
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,20
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:53ARENA
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 767 adet işlem
-
15:52BJKAS
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 350 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 87 kaybederek (% -0.87 ) 1, 232
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KAPLM, MERCN, TUCLK
-
15:51
TLMAN, ISBIR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında