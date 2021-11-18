***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMDK2128 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.11.2021Vade (Gün Sayısı) 175ISIN Kodu TRFTCMDK2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.11.2021Kayıt Tarihi 17.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar27/05/2021 tarihinde 450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/11/2021 vade sonu tarihli 21.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978454BIST