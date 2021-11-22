***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 14:13
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDK2136 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 485.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMDK2136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2021
Kayıt Tarihi 19.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
31/05/2021 tarihinde 485.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 22/11/2021 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978949
BIST