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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2022 10:43
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD32210 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMD32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
29/12/2021 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 09/03/2022 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008638


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GRSEL 9,07 216.918 % 9,94  
ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
SASA 54,10 532.115.481 % 6,60  
BASGZ 12,99 112.302.615 % 6,56  
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Altın Gr. 957 957 3,35  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,50 26,53 0,07  
Gümüş Gr. 12,44 12,46 0,17  
B. Petrol 131 131 2,52  
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