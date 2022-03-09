***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD32210 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCMD32210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.03.2022Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar29/12/2021 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 09/03/2022 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008638BIST