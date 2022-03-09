***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 12:12
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD82215 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 168
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMD82215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
09/03/2022 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 24/08/2022 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008656
BIST
13:252.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 30,73
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:2514,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1845
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:2516,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,3019
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:25946,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,69
|Açılış
|: 947,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|345.494
|% 9,94
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,67
|9.692.421
|% 8,58
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|99,90
|5.784.073
|% -5,58
|
|EUHOL
|2,80
|9.454.551
|% -4,76
|
|BRLSM
|9,24
|13.835.513
|% -4,25
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,30
|1.502.168.909
|% -0,90
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|ODAS
|1,47
|204.198.118
|% 3,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,69
|411.825.127
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6176
|14,6336
|% 1,27
|
|Euro
|16,0775
|16,1022
|% 1,88
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 1,73
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8885
|3,9080
|% 1,20
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,32
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.303
|6.398
|55,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.024
|3.104
|19,60
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,18
|