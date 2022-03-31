***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2022 12:38
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD82231 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 133
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMD82231
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
31/03/2022 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/08/2022 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014360
BIST
12:582.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,44
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:5814,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:5816,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0353
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:58908,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,83
|Açılış
|: 908,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|61.162.205
|% 9,89
|
|SONME
|37,16
|2.675.313
|% 7,46
|
|ASUZU
|72,75
|63.684.726
|% 6,99
|
|TURGG
|210,00
|34.915.691
|% 6,60
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,45
|83.823.686
|% -6,21
|
|GLBMD
|5,72
|5.324.334
|% -3,87
|
|MERIT
|30,52
|2.003.249
|% -3,66
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,42
|2.362.303.307
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,26
|1.349.186.593
|% 2,07
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|SISE
|15,34
|674.654.822
|% 1,39
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|173.528.902
|% 2,38
|
|YKBNK
|4,06
|398.906.967
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|344.385.538
|% 5,25
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6637
|14,6707
|% 0,12
|
|Euro
|16,3031
|16,3188
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,1783
|19,2745
|% -0,11
|
|Frank
|15,8198
|15,9151
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8979
|3,9175
|% 0,06
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,89
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-29,85
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-14,44
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|