***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.04.2022 16:31
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD72216 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMD72216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
07/04/2022 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 28/07/2022 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017112
BIST